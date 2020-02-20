Фан-сборная России, руководителем которой является сестра-близнец Антона Шипулина Анна Маслова, стала победительницей международного конкурса на параде фан-клубов разных команд под эгидой Международного союза биатлонистов.
Конкурс прошёл на медальной площади в Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону.
Как рассказали участники мероприятия, они получили официальное приглашение от IBU и решили тщательно подготовиться.
Как сообщал NEWS.ru, норвежский биатлонист Йоханнес Бё сравнил себя с Рафаэлем Надалем, а своего французского соперника Мартена Фуркада с Роджером Федерером.
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