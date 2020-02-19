Норвежский биатлонист Йоханнес Бё не смог завоевать золотой медали в третьей подряд личной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Виной тому скомканная подготовка и отсутствие на решающем сборе команды. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Бё-младший проанализировал своё выступление, обещал изменить свои приоритеты в следующем сезоне и сравнил своё противостояние с Мартеном Фуркадом с одной из величайших дуэлей в истории тенниса.

— Сегодня вы довольны своей гонкой?

— Да, я очень удовлетворён. Сегодня я проделал хорошую работу. Серебряная медаль чемпионата мира меня лично впечатлила, и я счастлив этому.

— Вам тренеры сказали перед последним рубежом, что Мартен Фуркад промазал заключительным выстрелом?

— Нет, но я увидел этот промах на телеэкране. После этого я был уверен, что у меня есть шанс выиграть. Я надеялся, что достаточно силён, чтобы дать ему хороший бой и взять золотую медаль вместе с командой, но я промахнулся и он выиграл вместо меня.

— На последнем круге вы много ему уступили. Уже берегли силы для завтрашней гонки?

— Да.

Мартен Фуркад Rolf Kosecki/imago-images.de/Global Look Press

— А какую из команд вы считаете завтра фаворитом?

— Думаю, что это много команд. И мне кажется фавориты не те, чья страна сильнее, а те, кому больше повезёт на огневом рубеже. Таких команд много, вне зависимости от их страны.

— Вы очень уважаете друг друга с Мартеном Фуркадом. Как относитесь к сравнению с соперничеством в теннисе Рафаэля Надаля и Роджера Федерера?

— В этом противостоянии я хочу быть в команде Надаля, потому что мы оба носим часы марки Richard Mille. Поэтому Федерером пусть будет Мартен.

— И они ещё оба говорят по-французски.

— Ага, и он также старше. Думаю, это хорошее сравнение. Полагаю, что и Мартену и мне приятны сравнения с этим двумя выдающимися атлетами. Я слежу за теннисом и за выступлениями нашего норвежского парня Каспера Рууда. На прошлой неделе он выиграл турнир АТР в Аргентине впервые в своей карьере. Надеюсь, когда-нибудь он сможет бросить вызов этим великим.

— Вы пропустили горный сбор перед чемпионатом мира. Вам не кажется, что вы допустили упущение в подготовке, потому что во всех трёх личных гонках вы хорошо начинаете, но потом теряете скорость.

— Думаю, что в смешанной эстафете последний круг я прошёл не так плохо, в спринте он получился просто ужасным, а в преследовании было больше тактической борьбы, чем гонки на максимальной скорости. Сегодня у меня не было шансов догнать Мартена. Я выгрыз у него две секунды на первой части круга, но потом я просто расслабился, потому что думал уже о завтрашней гонке.

— Вы чувствуете давление в связи с тем, что в масс-старте у вас будет последний шанс выиграть здесь личное золото?

— Конечно, но такое давление я чувствую перед каждой гонкой, но оно не такое, как если бы я чувствовал, что непременно обязан выиграть эту гонку. Я счастлив от пребывания здесь в Антхольце и я провожу здесь хорошее время, поэтому мне всё равно, выиграю я или нет. Конечно, я надеюсь всегда выиграть, но я бы не сказал, что это будет плохой чемпионат мира для меня, если я не выиграю в масс-старте. Я не думаю, что это будет плохое место для меня.

Йоханнес Бё, Мартен Фуркад и Доминик Ландертингер Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

— Вы до чемпионата осознанно поставили семью главным приоритетом в этом сезоне в сравнении со спортом?

— Думаю, что изменения, произошедшие в моей личной жизни, не могли не отразиться на карьере. Но в следующем сезоне я думаю, что буду уже нормальным спортсменом, и мои ожидания от чемпионата мира следующего года будут выше. Думаю, я буду более взволнованным, потому что в этом году у меня на первом месте сын. Но я счастлив, что и в такой ситуации я оставался всего на расстоянии одного промаха от завоевания золотой медали и завоевал это серебро. Два года назад, может быть, я бы думал по-другому.

— Как связана надпись Hedda на чехле для винтовки с именем вашей жены?

— Это название моего спонсора, который появился у меня ещё до встречи с женой. Но получилось весьма забавное совпадение.