Бывший тренер российской сборной, известный баскетбольный эксперт Сергей Елевич в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал победу испанской команды на Кубке мира в Китае, не удивился провалу американцев и похвалил подопечных Сергея Базаревича.

«Не ожидал от американцев на этом турнире ничего выдающегося»

— Насколько неожиданной или ожидаемой для вас стала победа сборной Испании?

— Испанцы начинали турнир с потугами, но их наставнику, Серджио Скариоло, всё-таки удалось создать боеспособный коллектив, по ходу Кубка мира набиравший ход и сумевший завоевать титул, который дорогого стоит. В составе сборной Испании было много ветеранов, но было и не меньше молодёжи, которая тоже оказалась вполне готовой решать поставленные перед командой задачи. И могу признаться, что я очень доволен выступлением испанцев на этом Кубке мира. Уверен, что через год на олимпийском турнире в Токио эта сборная тоже будет выглядеть достойно. За оставшееся до Олимпиады время Испания ещё больше наиграет состав, а молодёжь наберётся опыта в Евролиге.

— Сборную Аргентины ожидали увидеть в финале Кубка мира?

— Тоже хотел бы сказать добрые слова в адрес этой команды. Один Луис Скола, в свои 39 лет продолжающий оставаться лидером аргентинской сборной, чего стоит! Но я бы ещё отметил боевой дух аргентинцев — в этом плане другой такой команды на турнире не было. То, как Аргентина сыграла в защите против французов в полуфинальном матче, просто не поддаётся описанию! И это при том, что в составе команды Франции было шесть представителей НБА и на ведущих ролях был хорошо известный нашим болельщикам по выступлениям за ЦСКА Нандо Де Коло. И вот эту мощнейшую сборную аргентинцы сумели переиграть за счёт великолепных действий в обороне.

Zhu Zheng/Global Look Press

— Что скажете о провале американской команды, проигравшей тем же французам в четвертьфинале и в итоге занявшей лишь седьмое место — худший результат США на мировых первенствах?

— Честно признаюсь, я изначально не ожидал от американцев на этом турнире ничего выдающегося. Потому что эта их сборная состояла не из лидеров клубов НБА, а из игроков, которые получают не так много игрового времени. Мыслей, что США обязательно выиграют этот Кубок мира, у меня точно не было. Конечно, шансы занять первое место у них были, но ничуть не более высокие, чем у остальных топ-сборных. Причём у этих команд — Аргентины, Франции, Испании — в большей степени просматривалось собственное «я», было видно, что игроки сражаются за свою страну. Американцы же, как показалось, всё-таки берегли себя.

— То есть нынешний вариант сборной США точно не назовёшь «Дрим тим»?

— Конечно, нет! У них не было ни слаженной игры, ни ярко выраженных лидеров, которые в нужный момент могли бы взять на себя решение тех задач, которые ставил перед командой наставник Грегг Попович.

«Тренеру сборной приходится делать выбор из 20 игроков. Это абсурд!»

— Согласны с тем, что титул самого ценного игрока Кубка мира достался разыгрывающему защитнику испанской сборной Рики Рубио?

— Совершенно согласен. Он не очень удачно играл за свою сборную до начала Кубка мира, но сам турнир провёл на самом высоком уровне. Так что Рики Рубио на 100% заслужил звание MVP Кубка мира.

Рики Рубио He Changshan/Global Look Press

— У вас нет сожаления, что сборная Австралии не смогла добраться до финала, а возможно, и титула, если бы победила Испанию в эпическом полуфинальном поединке с двумя овертаймами?

— Знаете, я положительно и с симпатией отношусь ко многим сборным. Например, вспомните, как из-за серьёзных судейских ошибок пострадала команда Сербии. Но в данном случае стоит говорить о стечении обстоятельств, на которые мы никоим образом не можем повлиять. Шесть–семь сборных были на этом Кубке мира максимально боеспособны, и каждая из них могла претендовать на титул. И итоги нынешнего турнира недвусмысленно указывают на то, что через год на олимпийском турнире в Токио проходных игр не будет. Всем баскетболистам нужно будет либо выходить на площадку с максимальным настроем, либо вообще не выходить.

— Какую оценку можно дать выступлению на Кубке мира сборной России, не сумевшей пробиться в четвертьфинал, но обеспечившей себе участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2020?

— Считаю, что наша сборная выжала из себя всё, что могла. Хотя, конечно, обидно, что мы проиграли Польше в ключевом матче за выход в плей-офф. Но винить ни тренерский штаб, ни самих игроков я не хочу и не могу, потому что команда не играла в тот баскетбол, который мы могли бы увидеть в её исполнении, будь в строю все лидеры сборной. Из того состава, который выступал в Китае, даже не в кого камень бросить! Достаточно сказать, что на Кубок мира поехали два баскетболиста — Григорий Мотовилов и Андрей Сопин, которые не имели опыта игры ни в Евролиге, ни даже в Единой лиге ВТБ. Но при этом в отдельных матчах они здорово себя проявили — как в плане бойцовских качеств, так и с точки зрения понимания тактических действий.

— А ведь это совсем молодые и неопытные ребята, которые просто заняли в сборной места травмированных лидеров.

— Здесь хотелось бы сказать о том, какой мизер у нас команд и российских игроков в чемпионате Единой лиги ВТБ. Давайте посчитаем: девять российских клубов, составы которых на 60% укомплектованы иностранцами. Значит, на всю лигу остаётся примерно 50 российских игроков. Из них 25–30 тех, кто уже по возрасту закончил карьеру в национальной команде. И что получается: из двух десятков игроков тренеру сборной нужно сделать хорошую команду. Это полный абсурд! Поэтому мы всегда на крупных турнирах будем попадать в зону турбулентности, если не займёмся решением задачи подготовки качественного резерва для сборной страны.

Huang Zongzhi/Global Look Press

«Без центровых могли добиться успеха только за счёт защиты, перехватов и раннего нападения»

— Какими способами можно решить эту задачу?

— В ближайшее время собираюсь присутствовать на заседании тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ), где будут выбираться наставники сборных по разным возрастам. Кстати, на последних турнирах наши мальчишки и девчонки выступили неплохо, за исключением разве что команды U20 (составленной из игроков моложе 20 лет. — News.ru). А остальные команды из юношей от 16 до 19 лет показали хорошие результаты. Особенно отмечу сборную U19 под руководством Евгения Пашутина, которая на мировом первенстве заняла пятое место, но по своему потенциалу могла подняться выше. Здесь как раз виден тот результат, который мы собираем по крупицам.

— Президент РФБ Андрей Кириленко, комментируя выступления нашей сборной на Кубке мира в Китае, отметил, что главный тренер Сергей Базаревич продолжит работу с командой. Какие позитивные моменты в тактическом плане вы могли бы отметить у команды Базаревича на Кубке мира?

— В первую очередь я бы отметил защитные действия россиян. Мы только за счёт агрессивной игры в обороне могли что-то показать на этом турнире. У нас фактически не было центровых, которые могли бы стягивать на себя внимание соперника под кольцом. Зная эту особенность российской сборной, против нас очень агрессивно играли на периметре. И если кто-то из наших баскетболистов шёл в проход под щит, работала дальняя подстраховка с последующим быстрым возвращением к «своему» опекаемому игроку. Поэтому было сложно что-либо предпринять в атаке. Но то, что касается нашей игры в защите, вселяло оптимизм, причём ещё по увиденному в контрольных матчах накануне Кубка мира. Мы могли сделать хорошую игру в основном за счёт перехватов, то есть убегая в быстрые прорывы, либо ранними атаками в позиционном нападении. Но, к сожалению, глубины состава у российской сборной почти не было. Нам нужно больше обращать внимания на молодёжь, активнее привлекать её в первую сборную, и тогда уже к следующему чемпионату Европы мы можем увидеть какие-то результаты.

— Этому составу российской сборной по силам пройти отбор на олимпийский турнир в Токио? Хотя все мы, конечно, надеемся, что команду усилят те игроки, которые из-за травм пропустили Кубок мира.

— Конечно, не нужно ничего отбрасывать и ни на ком ставить крест. Но первым делом следует проштудировать те ошибки, которые наша сборная допустила в матчах Кубка мира. Надо глубоко проанализировать, почему не получилась ключевая игра с Польшей. На мой взгляд, у нашей сборной есть достаточно объективных шансов попасть на Олимпиаду в Токио через квалификационный турнир.