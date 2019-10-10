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Две игры Кубка мира по регби, которые должны были пройти 12 октября, отменены из-за тайфуна «Хагибис», приближающегося к Японии.

Матчи между сборными Новой Зеландии и Италии, а также Англии и Франции, отменены. Организаторы обещают вернуть болельщикам деньги за билеты. В воскресенье, 13 октября, соревнования должны пройти в обычном режиме, сообщает Kyodo.

В отмененных встречах будет зафиксирована ничья, командам начислят по два очка.

Сборная России завершила выступление на Кубке мира по регби в Японии, крупно уступив команде Шотландии, писал News.ru.