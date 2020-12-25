«Динара всегда была сильной девушкой»: белоруска вдохновила парня на победу

В Ижевске стартовали 51-е традиционные соревнования «Ижевская винтовка», в рамках которых были разыграны медали чемпионата России в индивидуальной гонке. Ключом к победе подмосковного спортсмена Кирилла Стрельцова стал лучший ход, который позволил ему завоевать золотую медаль даже с двумя штрафными минутами. В беседе с корреспондентом NEWS.ru 24-летний биатлонист рассказал о последствиях перенесённого коронавируса, работе с новым тренером Юрием Каминским, задачах на сезон и успехах своей девушки из сборной Белоруссии Динары Алимбековой.

— Как вам далась сегодняшняя гонка?

— Я доволен гонкой, очень понравилось, как сработал сервис, поэтому лыжи работали хорошо. На рубеже немного помешал ветер, но для победы этого оказалось достаточно.

Кирилл Стрельцов izhevskrifle/vk.com

— Как в целом оцениваете для себя начало сезона?

— Сезон начинался тяжело после того, как переболел COVID-19. Но хотел бы поблагодарить нашего старшего тренера Юрия Михайловича Каминского, который написал мне план на тот период, что я выступал в Кубке России. Я ему сразу сказал, что надо в первую очередь подготовиться к «Ижевской винтовке», но, как видите, всё получилось. Нахожусь пока в хорошей форме.

— Какое значение имеет для вас «Ижевская винтовка»?

— Это ключевые отборочные соревнования на международные старты.

— Как оцените конкуренцию за место в основной сборной России?

— В России всегда достаточно высокая конкуренция. На Кубке России мне только два раза удавалось занимать призовые места. Всё время был рядом, но не получалось хорошо стрелять.

— Как приспособились к новым требованиям в связи с пандемией?

— Ко всему можно приспособиться. Мы уже воспринимаем все эти требования как привычную ситуацию и постоянно носим с собой маски.

— Все переносят коронавирус по-разному. Насколько эта болезнь отразилась на вас? Сколько тренировок пропустили и как долго возвращались в соревновательный ритм?

— Да, действительно, у всех она протекает по-разному. У нас коронавирус обнаружили вместе с Никитой Поршневым. Я перенёс всё это в достаточно лёгкой форме и неделю лежал дома, а он до сих пор никак не придёт в себя и только сейчас начинает потихоньку тренироваться. Мне повезло, что эта болезнь прошла в лёгкой форме.

— Как отразились на вашем привычном вхождении в сезон отмена декабрьских этапов Кубка IBU и необходимость выступать на всероссийских стартах?

— В России очень холодно. Мы все гонки отбегали при ниже минус десяти. Мы были вынуждены надевать на себя много вещей, в том числе тёплые перчатки. Стрелять в таких условиях тоже тяжелее, потому что коврики скользкие. В отличие от Европы надо приспосабливаться.

— Как потом будете адаптироваться при переходе на европейский снег?

— Думаю, недели хватит, чтобы адаптироваться под европейскую погоду и скольжение. С этим не должно быть никаких проблем.

— Как вы восприняли успехи своей подруги Динары Алимбековой в Кубке мира? Её победа стала для вас сюрпризом?

Динара АлимбековаАлексей Филиппов/РИА Новости Динара АлимбековаАлексей Филиппов/РИА Новости



— Динара всегда была сильной девушкой, но раньше ей не хватало сил на последний круг. В этом году она это исправила и борется за высокие места. Молодец.

— Насколько вас это вдохновило? Теперь верите, что за один сезон можно добиться колоссального прогресса?

— Конечно, я всегда понимал, что за сезон можно многое сделать, особенно если хорошо поработать в летний подготовительный период.

— В чём отличие подхода Юрия Каминского от биатлонных тренеров, с которыми вы раньше работали в разных командах?

— Мне давно хотелось поработать именно с лыжными специалистами, посмотреть их тренировочные планы. В этом году это удалось. Юрий Михайлович достаточно опытный тренер, который добился многого в лыжных гонках и, надеюсь, добьётся в биатлоне.

— Насколько у него жёсткие нагрузки? Вам удалось их «переварить»?

— Нагрузки — достаточно тяжёлые. Не скажу, что я их полностью «переваривал», потому что ему приходилось сбавлять в тренировочном процессе. Но, надеюсь, будем добавлять.

— На что больше делаете акцент в этом сезоне: на завоевании медалей чемпионата Европы или попадании на чемпионат мира?

— Этот сезон непредсказуемый. У меня и в его начале были другие планы, но в связи с болезнью их пришлось корректировать. Сейчас просто хочется показывать свой максимум в каждой гонке.

— Год назад вы перешли из Москвы в Московскую область. Что изменилось для вас после смены региона?

— Многое изменилось. Московская область делает всё, чтобы спортсмен показывал результат. Пропала проблема с лыжами, потому что у нас появилась большая сервис-бригада, которая работает очень хорошо. С инвентарём также нет проблем, то есть регион делает для нас всё возможное.

— Можно сказать, что сервис в вашей команде приближается к уровню топовых регионов Тюмени и Югры?

— В текущем году мы к этому приближаемся. Не скажу, что это произошло сразу, но с каждым годом регион добавляет и работает над собой.