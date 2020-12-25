Кирилл Стрельцов — чемпион России по биатлону в индивидуальной гонке

https://static.news.ru/photo/b8a49394-468d-11eb-9a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: streltsov_kirill/Instagram.com

Кирилл Стрельцов стал чемпионом России по биатлону в индивидуальной гонке на традиционных соревнованиях «Ижевская винтовка». Допустив два промаха, он быстрее всех преодолел 20-километровую дистанцию за 53.28,6 минуты, передаёт корреспондент NEWS.ru с лыжно-биатлонного комплекса в Чайковском (Пермский край).

Серебряную медаль завоевал благодаря чистой стрельбе Дмитрий Шамаев из Удмуртии, отставший от победителя на 41,4 секунды. Замкнул тройку лучших москвич Илья Гаврилов (1 промах, +51,5 секунды). Шестое место занял участник Кубка мира, член основного состава сборной России Карим Халили.

Соревнования «Ижевская винтовка», являющиеся отборочными в состав сборной России на международные соревнования, завершатся 28 декабря.

Как сообщал NEWS.ru, Лариса Куклина стала победительницей чемпионата России по биатлону в Чайковском в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Результаты, показанные на этих соревнованиях, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.