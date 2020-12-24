Куклина выиграла чемпионат России по биатлону в индивидуальной гонке

https://static.news.ru/photo/7e42b6aa-45c4-11eb-8596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Лариса Куклина стала победительницей чемпионата России по биатлону в Чайковском в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Она опередила призёров Полину Шевнину на 29,8 секунды и Лейсан Бикташеву — на 35,5 секунды.

Результаты, показанные на этих соревнованиях, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

13 декабря NEWS.ru писал, что норвежская биатлонистка Марте Улсбу-Рёйселлан одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, показав результат 29.04,6 секунды. Лучшей из россиянок на тех соревнованиях стала Ирина Казакевич, которая с двумя кругами штрафа заняла 14-е место.