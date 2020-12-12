Рёйселлан выиграла преследование и стала лидером Кубка мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/f9f2e87a-3d35-11eb-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Марте Улсбу-Рёйселлан Фото: vk.com/marteolsburoiseland

Норвежская биатлонистка Марте Улсбу-Рёйселлан с двумя промахами одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, показав результат 29.04,6 секунды.

Второй финишировала победительница спринта Динара Алимбекова из Белоруссии, которая ни разу не промахнулась и отстала от победительницы на 13,9 секунды. Третьим призёром стала француженка Жулия Симон (3 промаха, +17,8).

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая с двумя кругами штрафа заняла 14-е место. Промахнувшаяся трижды Лариса Куклина финишировала 23-й, а Ульяна Кайшева показала 27-й результат с четырьмя промахами.

Как сообщал NEWS.ru, французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал первую победу в сезоне в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.