Новичок подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андрей Десятников в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, тяжело ли ему далось решение покинуть петербургский «Зенит» и какие ожидания от дебюта в Евролиге.

— Вы в «Зените» были с 2014 года. Тяжело давалось решение покинуть клуб?

— На самом деле не так тяжело, как я думал. Поступило предложение, и я согласился. «Зенит» не стал делать никаких шагов по продлению.

— У вас как раз заканчивался контракт летом?

— Да, так что особой горести по переезду не было. Я счастлив быть в «Химках».

— Как долго вы думали о переезде в «Химки»?

— Недолго. Практически сразу согласился.

— Ранее вы не принимали участия в Евролиге. Какие надежды и ожидания перед стартом?

— Большие надежды. За многими играми Евролиги наблюдал по телевизору. Насмотрелся, теперь хочется самому принять участие в матчах, посмотреть на эту «кухню» изнутри.

— Что вы знаете о товарищах по команде? Успели ли познакомиться?

— Практически со всеми был уже знаком: с кем-то в сборной пересекался, с кем-то в одном клубе играли, например, с Серёгой Карасёвым, Женей Валиевым — в «Зените».

— Станет ли плюсом, что из петербургского коллектива перешли Валиев с Карасёвым?

— Это всегда, мне кажется, плюс, когда начинаешь готовиться к новому сезону со знакомыми лицами. Меньше времени понадобится на сыгранность.

Андрей Десятников Сергей Лантюхов/News.ru

— В 2015 году вы объявили о намерении участвовать в драфте НБА, но позже сняли свою заявку. Почему приняли такое решение?

— Это же ежегодная процедура для игроков, которые хотят вступить в лигу. Тогда мы первый раз заявлялись, и это было больше сделано для того, чтобы американские скауты обратили на меня внимание. Мы целенаправленно снимались с драфта.

— И как?

— Ну, судя по тому, что меня не выбрали, не так успешно, как мы ожидали (смеётся).

— Пересекались после матчей с кем-нибудь из нынешних коллег?

— В другой обстановке? Нет, наверное. Не было возможности.

— Теперь будете?

— Конечно, мы же теперь одна семья.

— Как вы себя чувствуете?

— Отлично, готов к работе.

— Как прошёл отпуск?

— Отдыхал очень мало. После сезона поехал в Америку, принял участие в лагере «Даллас Мэверикс». Потом немного отдохнул и вернулся обратно.

— Расскажите подробнее о лагере.

— «Даллас» выступает в Юго-западном дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации и каждое лето приглашает спортсменов в свой мини-лагерь, где руководство и тренеры просматривают игроков для подписания на участие в лиге. Отличный уровень организации. Думаю, что полученный опыт поможет мне хорошо выступить в новом сезоне за «Химки».