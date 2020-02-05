https://static.news.ru/photo/766bbc7e-480e-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Анжелика Сидорова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова приняла решение выступить на турнире «Русская зима» после отставки руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

Личный тренер спортсменки Светлана Абрамова сообщила, что Сидорова будет выступать на «Русской зиме» в знак поддержки действий Министерства спорта России и Олимпийского комитета России (ОКР) по выправлению ситуации в российской лёгкой атлетике.

Но выступать Сидорова будет, как всегда, только для зрителей, — цитирует Абрамову ТАСС.

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене также изменила своё решение и примет участие в турнире «Русская зима». Соревнования пройдут в Москве 9 февраля.

Ранее сообщалось, что президиум ВФЛА передал свои полномочия ОКР и подал в отставку. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании.