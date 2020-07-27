Чемпионат России — 2020 по биатлону не будет проведён в ноябре

https://static.news.ru/photo/bff6eca8-cff2-11ea-bdde-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Союз биатлонистов России опубликовал календарный план соревнований на сезон-2020/21. Вопреки заявлениям предыдущего президента СБР Владимира Драчёва, запланированный на ноябрь 2020 года чемпионат России не будет проведён.

На данный момент чемпионат России — 2020 отменён в связи с пандемией. Решение о проведении каких-то отдельных дисциплин может появиться на тренерском совете, но пока эти соревнований не планируется проводить. Первые гонки в рамках чемпионата России в новом сезоне пройдут по традиции на «Ижевской винтовке», — пояснил NEWS.ru вице-президент СБР Иван Мелихов.

Ноябрьский чемпионат России, по плану Драчёва, должен был стать отбором в национальную команду страны, однако новый президент СБР Виктор Майгуров заявил, что считает, что состав сборной на декабрьские соревнования должен формироваться из числа спортсменов, находящихся на централизованной подготовке.