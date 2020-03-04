Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном разряде, завершила карьеру в 23 года. Причиной такого шага стали проблемы со здоровьем. В ходе недавней операции в позвоночник Сотниковой врачи вставили шесть титановых шурупов, которые держат пластину, соединяющую два импланта.

Также в активе Сотниковой две серебряные награды чемпионата Европы, четыре титула чемпионки России. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне 2015–2016 годов.