Несмотря на мнение, что «Зенит» играет на выезде успешнее, московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «сине-бело-голубых» со счётом 86:78 (23:21; 23:22; 20:15; 20:20). Лучшим в составе «армейского» коллектива стал Майк Джеймс, который набрал 27 очков. У гостей выделился Остин Холлинс, который забросил на одно очко больше — 28.
NEWS.ru собрал самые яркие кадры прошедшей встречи.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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