Биатлонист сборной России Пащенко заболел коронавирусом

Пётр Пащенко, биатлонист сборной России, получил положительный тест на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы СБР.
Как уточняется, команда сдала тесты при заезде в расположение центра зимних видов спорта. В настоящее время сборная России находится на тренировочном сборе в Алдане (Якутия).
Сейчас Пащенко изолирован, за ним наблюдают медики. Другие члены команды сдали повторный тест на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал, что португальский футболист Криштиану Роналду вылетел на частном самолёте в Турин после того, как накануне тесты показали положительный анализ спортсмена на COVID-19.