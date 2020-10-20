Биатлонист сборной России Пащенко заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ac88ebb6-12fb-11eb-a28c-fa163e074e61_660.jpg Петр Пащенко Фото: rusbiathlon.ru

Пётр Пащенко, биатлонист сборной России, получил положительный тест на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы СБР.

Как уточняется, команда сдала тесты при заезде в расположение центра зимних видов спорта. В настоящее время сборная России находится на тренировочном сборе в Алдане (Якутия).

Сейчас Пащенко изолирован, за ним наблюдают медики. Другие члены команды сдали повторный тест на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что португальский футболист Криштиану Роналду вылетел на частном самолёте в Турин после того, как накануне тесты показали положительный анализ спортсмена на COVID-19.