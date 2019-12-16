Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что отстранять всех российских спортсменов от участия в соревнованиях — неправильно.
Лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что это [полное отстранение] невозможно, —
цитируетСамуэльссона ТАСС.
Он подчеркнул, что рад тому, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать, а также отметил, что согласен не со всеми решениями WADA.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
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