https://static.news.ru/photo/3c32c7f0-1feb-11ea-83d4-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Самуэльссон Фото: JOHAN AXELSSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что отстранять всех российских спортсменов от участия в соревнованиях — неправильно.

Лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что это [полное отстранение] невозможно, — цитирует Самуэльссона ТАСС.

Он подчеркнул, что рад тому, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать, а также отметил, что согласен не со всеми решениями WADA.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.