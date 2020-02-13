Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что его серьёзно задели слова олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о медицинских препаратах.
Я был очень расстроен высказыванием Резцовой и поговорю со своим адвокатом по этому поводу. Могу ответственно заявить, что не принимаю ни допинга, ни каких-то препаратов по медицинским показателям. У меня нет терапевтического исключения, я сдаю много тестов и соревнуюсь чисто, — сказал Фуркад журналистам.
Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды в биатлоне, один — в лыжных гонках) Анфиса Резцова ранее заявила, что определённые медицинские препараты помогают побеждать норвежским и французским биатлонистам, в числе которых Фуркад. Француз
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