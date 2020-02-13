Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Норвежские спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 27,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов на огневых рубежах. Второе место заняла сборная Италии (+15,6; 0+6), третье — Чехии (+30,8; 0+2)....