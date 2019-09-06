Атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) американец Рон Бэйкер в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о переходе к «армейцам» и адаптации в России.

— Что вы знали о ЦСКА до перехода в состав команды?

— Ничего (смеётся). Шучу, конечно. Я знал, что клуб является одним из лучших в российском чемпионате, победил в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. Кроме того, в Евролиге — второй лучшей лиге мира — ЦСКА также стал чемпионом. Это будоражит. Команда играет в пластичный, волнующий и летающий баскетбол, если так можно сказать.

— Как долго принимали решение о переходе?

— Около недели. Агент встретился со мной в июле, мы около двух часов разговаривали, «раскапывали» всю интересующую нас информацию. ЦСКА очень уважаемый и перспективный клуб, который ставит перед собой высокие цели. Было очевидно, что такая команда позволит мне развиваться и улучшать свою игру. И вот я здесь. И я в восторге. Атмосфера просто бомба.

— Кто помог вам с решением?

— Я встречался с Димитрисом Итудисом (главный тренер ЦСКА. — Ред.) и Кайлом Хайнсом (форвард ЦСКА. — Ред.) перед тем, как перейти в клуб. Пожалуй, они ключевые фигуры в принятии решения. Мы говорили о Москве, культуре, традициях, они рассказали об истории ЦСКА и возможности бороться за самые главные трофеи европейского баскетбола, о том, как можно вырасти в клубе, и о болельщиках, которые поддерживают команду несмотря ни на что.

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— Как приняла вас команда?

— Партнёры по команде очень хорошо приняли. Все добры ко мне.

— Как вы себя чувствуете перед началом сезона?

— Всё хорошо. Проблем никаких.

— Как проходит адаптация в России?

— Легко. Москва очень большой город и похож на западную часть Нью-Йорка. А где-то столица аналогична Лос-Анджелесу — это место, которое никогда не спит. К тому же и Лос-Анджелес, и Москва очень расширились за последние несколько лет.

— У вас хотя бы немного свободного времени есть, чтобы погулять по Москве?

— Да, конечно. Несколько дней назад мы гуляли по Красной площади с девушкой. Это место действительно вызывает большое уважение. Москва — город с невероятной архитектурой и историей. Я заметил, что в городе много новостроек, которые граничат со старинными зданиями, прямо как в Лос-Анджелесе. Здесь очень много исторических памятников, про создание которых хочется почитать. Надеюсь, у меня будет время, чтобы погулять с гидом по самым важным памятникам столицы. И я понимаю, что история России очень богата. Но по закону подлости в Америке многие считают Россию плохим государством, воспринимая или желая воспринимать эту страну врагом.

— Почему?

— Так сложилось, что многие американцы воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны. С тех пор многое изменилось, но Россию в США до сих пор воспринимают по образам из Рокки и в большинстве своём относятся в целом с негативом. Но я приехал в Россию с большой, широкой душой и открыт для всего нового. Тем более то, что я успел увидеть в Москве, впечатлило очень сильно. И здесь живут очень открытые люди.

— Как прошёл отпуск?

— Отпуск? Давно мне не задавали этот вопрос (смеётся). Он прошёл отлично, я начал учить русский. Очень сложный язык (смеётся).

— Много лишних килограммов набрали?

— Нет, не очень много. Когда я приехал, то сразу понял, что будет много тяжёлой работы, за которой следят тренеры. Но мне всё очень нравится. Здесь очень вкусная еда.

— Были ли у вас предложения от клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) этим летом?

— Конечно. Я мог подписать двусторонний контракт с «Бруклином». Мы уже были готовы, но не срослось.

— Нечасто удаётся попасть или вернуться в НБА после европейских команд...

— Думаю, что всё индивидуально. Я стараюсь объективно себя оценивать и понимаю, на каком этапе своего карьерного развития нахожусь. Естественно, в НБА мечтает выступать каждый профессиональный баскетболист, и это нормальные мечты, но жизнь продолжается и надо учиться принимать новые вызовы с оптимизмом и не оглядываться назад.