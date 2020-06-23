Баскетболист Алексей Швед близок к подписанию нового контракта с «Химками»

https://static.news.ru/photo/584a2d8c-b561-11ea-a496-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/shved.1

Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов заявил о скором подписании нового контракта с защитником команды Алексеем Шведом.

Астахов отметил, что переговоры близки к завершению, остались небольшие детали, передаёт ТАСС.

Швед играет за «Химки» с 2015 года. До перехода в подмосковный коллектив Швед защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо», а также играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА. В НБА защитник провёл 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призёром чемпионата мира — 2011.

Ранее NEWS.ru писал, что Швед, у которого летом заканчивается контракт с подмосковным коллективом, входит в интересы европейских грандов и Китая. Итальянский «Милан» и каталонская «Барселона» вступили в борьбу за приобретение лидера «Химок». Кроме того, высокие финансовые условия игроку предлагают в Китае.