Тяжелый форвард баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Семён Антонов в эксклюзивном интервью News.ru объяснил причины поражения от петербургского «Зенита» (79:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и рассказал, когда болельщикам следует ожидать уверенную игру коллектива.

— Для ЦСКА это уже второе поражение в Единой Лиге. Почему так сумбурно начали сезон?

— В первую очередь потому, что у нас новая команда, мы обновились, и необходимо время для того, чтобы построить хороший коллектив. Сейчас как раз идёт процесс становления. Мы хорошо сыграли предыдущий матч на выезде в Евролиге, сумели вернуться не только с победой, но и с разницей в 25 очков. Да, в последних трёх матчах ВТБ мы дважды проиграли, но, чтобы стать настоящей сильной командой, нам нужно, как я сказал ранее, время, потому что предсезонка получилась немного скомканная из-за отсутствия игроков — шесть человек поехали на чемпионат мира, что нанесло отпечаток на нашу подготовку. Если сравнивать с предыдущими годами, то тогда команда строилась в течение пяти лет, сейчас нам нужно просто понять и почувствовать друг друга.

— Команда активно начала прессинговать в начале первой половины. Что пошло не так после большого перерыва? Благодаря чему «Зениту» удалось заполучить преимущество?

— Я не думаю, что мы отдали инициативу сопернику. Действительно, мы начали хорошо, вели в счёте +5 после первой четверти, но «Зенит» всегда был рядом. Иногда у нас не получались броски, мы находили открытые, но, к сожалению, не попадали. Не знаю, с чем это связано. И «Зенит» как раз почувствовал уверенность, играл действительно хорошо. Нам нужно смотреть на себя, проанализировать, где нужно добавить. Терпение и труд всё перетрут.

— Димитрис Итудис в начале третьего периода выходил на паркет. Показалось, что он был сильно зол. Что говорил, когда команда взяла тайм-аут?

— Тренер подсказывал, где необходимо добавить, в каких элементах сделать нашу игру в нападении и как поступить в защите, чтобы снизить процент попадания «Зенита» и увеличить наши защитные качества и взаимодействие. Нормальная ситуация, в течение каждого сезона об этом говорим во время тайм-аутов.

— Насколько сильно ощущается отсутствие прошлых лидеров?

— Я не могу сказать, что оно прям сильно ощущается, потому что у нас есть талантливые ребята, которые всё могут делать. Но нужно понимать, что нам необходимо время для построения одной команды, потому что если сейчас всех новых парней будут сравнивать с Серхио Родригесом, Нандо — ребятами, которые были много лет в одной системе и чувствовали друг друга, — будет не очень хорошо. Нужно терпение. Думаю, что всё у нас обязательно сложится прекрасно.

— Сколько нужно времени, чтобы команда превратилась в единое целое?

— Я не хочу загадывать, но нужно смотреть объективно. Думаю, что только после Нового года мы сумеем чётко говорить о целостности, потому что сейчас начинается марафон Евролиги, будет много игр. К тому же, добавились две новые команды. Думаю, что день за днём, игру за игрой мы будем прибавлять, становиться лучше. Где-то в феврале можно будет говорить о команде с большой буквы. Сейчас мы закладываем фундамент, а затем будем строить монолит.

— Насколько «Зенит» опасен в Евролиге для ЦСКА?

— Я думаю, они показали, что опасны. Неважно, Евролига или Лига ВТБ. Понятно, что сейчас у них двое травмированных игроков — Андрей Зубков и Густаво Айон. Но всё равно они проиграли первый матч в Евролиге достаточно сенсационно и уверенно упустили 20 очков. Против нас вышли и доказали, что они тоже в начале процесса и тоже строят свой коллектив, готовы и проигрывать, и побеждать.