https://static.news.ru/photo/c1e88e46-e6ef-11e9-bc5d-fa163e074e61_660.jpg

Баскетболисты ЦСКА начали защиту титула победителей Евролиги с уверенной победы на выезде над испанской «Валенсией» — 96:71 (24:17, 26:21, 26:16, 20:17).

Самыми результативными в составе «армейцев» стали Дэрран Хиллиард (22 очка) и Майк Джеймс (20 очков и 5 результативных передач).

В составе хозяев площадки лучший показатель результативности — у Майка Тоби: 14 очков и 6 подборов.

Результат ещё одного поединка второго игрового дня стартового тура Евролиги: «АСВЕЛ» (Франция) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 82:63.

Во втором туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА сыграет 10 октября на своей площадке с мюнхенской «Баварией».

«Зенит» из Санкт-Петербурга неудачно дебютировал в Евролиге, крупно проиграв в Берлине местной «Альбе», ранее писал News.ru.