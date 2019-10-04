https://static.news.ru/photo/67f427ae-e6e2-11e9-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга неудачно дебютировал в Евролиге, проиграв с разницей в 20 очков в Берлине немецкой «Альбе» — 65:85 (18:24, 13:23, 19:20, 15:18).

Самыми результативными в составе петербуржцев стали Уилл Томас (14 очков и 8 подборов) и Тим Абромайтис (12 очков и 4 подбора).

В составе «Альбы» лучшие показатели результативности у Лэндри Инноко (16 очков и 7 подборов) и Маркуса Эрикссона (15 очков).

Результаты других матчей второго игрового дня первого тура Евролиги: «Жальгирис» (Каунас, Литва) — «Баскония» (Испания) — 58:70, «Анадолу Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 64:74.

Во втором туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» 11 октября сыграет в Санкт-Петербурге с «Барселоной».

Подмосковные «Химки» открыли новый сезон Евролиги домашней победой над израильским «Маккаби», писал ранее News.ru.