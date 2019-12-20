https://static.news.ru/photo/edf830dc-237a-11ea-9d82-fa163e074e61_660.jpg Семён Антонов Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тяжелый форвард Семён Антонов в эксклюзивном интервью News.ru поделился эмоциями от победы со счётом 81:80 после тяжелейшего матча в Стамбуле против лидера чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» и рассказал, удаётся ли сохранять спокойствие при давлении болельщиков соперников.

— Поздравляю с победой! Игра получилась невероятно эмоциональная. Что скажете?

— Всех с победой! Получился очень тяжёлый и эмоциональный матч. Думаю, всем болельщикам он понравился. Наблюдать такую игру очень приятно и интересно. Для нас эта встреча в плане психологии многое даст, потому что мы обыграли действующего лидера чемпионата на их площадке, что не так часто случается в этом сезоне. В принципе, весь поединок был равный. В конце, в последние пять минут, мы захватили инициативу за счёт нашей смешанной защиты, мы хорошо оборонялись и из-за этого появлялись хорошие моменты в нападении. В конце Майк Хайнс решил исход благодаря индивидуальному мастерству. Больше половины игр ещё впереди, так что посмотрим. Нам предстоит много работы. Нужно продолжать в том же духе. Ещё раз хочется поздравить всех болельщиков с победой.

— Насколько изменился «Эфес» после финала четырёх сезонов 2018/19?

— Если сравнивать по игрокам, то не так много баскетболистов пришло, они сохранили основной костяк, с которым играют достаточно много времени вместе в системе одного тренера, показывают хороший баскетбол, идут на первом месте — это их только третье поражение. Но главные матчи ещё впереди. Конечно, нам сложнее, потому что больше половины коллектива ушло, мы ещё перестраиваемся, плюс полученные травмы Уилла, Данни сказываются, Хиллард возвращается постепенно в строй — нужно перебороть и перетерпеть эти моменты, над чем мы работаем и справляемся.

— Можете ли назвать «Эфес» одним из самых серьезных соперников для ЦСКА в Евролиги?

— Нет. Для нас каждый соперник очень сильный и серьёзный. Все выходят играть за чемпионство, все озлоблены, хотят побеждать, как и «Эфес», который хотел взять реванш за прошлогодний финал Евролиги, который проходил в Басконии. Даже предыдущий матч с «Црвеной Звездой» не отображает всей сути, потому что если вспомнить, то мы держали в напряжении с сербами друг друга последние семь-восемь минут времени. В Евролиге нет проходных матчей, тем более когда идёт такая сдавленная неделя. Для нас это уже был третий матч за последние шесть дней: мы играли в воскресенье, среду, пятницу, дальше воскресенье, затем — после небольшого перерыва — матчи в Калининграде. Самое главное в этом марафоне — мы побеждаем.

— Честно, я впервые видела и слышала такую поддержку со стороны болельщиков. Это просто невероятные эмоции. Насколько давило «уханье» фанатов? Или вы уже привыкли?

— Это не давит. Наоборот, конечно, во-первых, это придаёт дополнительный импульс команде соперника, они хорошо защищаются большинство времени. Играть при таких трибунах одно удовольствие. Для нас, гостевых игроков, это намного сложнее, потому что достаточно трудно работать без подсказок со скамейки, когда тебя не слышат партнёры, которые находятся рядом и не просто передают информацию на повышенных тонах, а кричат, что необходимо делать. Во многих городах Евролиги такое происходит: и «Эфес», и «Црвена», и «Олимпиакос», и «Жальгирис». Тяжело, да, но вдвойне приятно играть в такой атмосфере, особенно побеждать.

— Российским фанатам, к сожалению, пока не хватает такой энергии. Не обидно, что в домашних стенах нет такого «боления»?

— Где-то обидно, где-то нет. Но у нас достаточно большая страна, особенно Москва. Когда болеют в маленьких городах, то в Москве достаточно много вариантов, куда сходить: Континентальная хоккейная лига, футбол, баскетбол, — то есть зачастую эти матчи, бывает, совпадают, и хоккейные болельщики ЦСКА не могут придти поддержать нас, потому что у них своя домашняя игра. Но я считаю, что мы двигаемся в хорошем направлении, и у нас всё впереди (улыбается).

— Впереди Эстония, затем два матча в Калининграде, а шестого января снова гостевая игра, пусть и в Химках. Насколько сложно?

— У нас всегда такой график. Конец декабря — начало января мы всегда проводим на выезде по различным причинам, у нас нет возможности тренироваться в нашем зале из-за ёлок и различных ледовых шоу, которые проходят в новогодние праздники. Конечно, мы привыкли к этому режиму. В любом случае когда-то тебе придётся играть на выезде, и лучше мы сейчас сыграем все эти матчи, потом пройдём серию домашних встреч при своих болельщиках. Конечно, необходимо немного отдохнуть, но дальше начинать готовиться к «Калеву», потому что игра уже в воскресенье. Эстонский соперник очень неуступчивый коллектив, который доставляет много проблем всем командам. Несмотря на то, что в предыдущем туре они достаточно крупно уступили «Химкам», это не отражает их истинную силу, тем более они будут играть дома, на подготовку ко встрече с нами у них целая неделя, а это серьёзный фактор. Нам нужно за этот короткий промежуток времени восстановиться, и наш медицинский штаб постарается сделать максимум.