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Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин прокомментировал слухи о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может возглавить Союз биатлонистов России.

Во время интервью корреспондента NEWS.ru c олимпийским чемпионом Александром Легковым бывший лыжник передал вопрос Шипулину, который находился рядом. Антон говорит, что Елена Валерьевна — очень хороший специалист. И он согласен...