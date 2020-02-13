Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова считает, что её дочь Кристина Резцова не сможет завоевать медали на чемпионате мира по биатлону.
Моя дочь может в лучшем случае занять пятое место. Надеюсь, что это может произойти, например, в «индивидуалке», — цитирует Резцову РИА Новости.
Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о готовности спортсменок к чемпионату мира. По его словам, все биатлонистки российской сборной восстановились, писал NEWS.ru.