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Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США

twitter.com/imp_navigator

оружие [ версия для печати ]

«Засвеченный» в Сети новейший российский беспилотник «Охотник» вызвал бурную реакцию в зарубежных СМИ. Многие эксперты отметили, что Россия приступила к созданию стелс-машин, которые отправят в прошлое эпоху самолётов пятого поколения.

Журналисты портала Business Insider сравнили построенный по схеме «летающее крыло» «Охотник» с американским бомбардировщиком B-2 Spirit - самым скрытным самолетом США.

Ранее в российской оборонной промышленности заявляли о том, что «Охотник» сможет вести воздушный бой, так как станет прототипом истребителя шестого поколения. Комментируя эти данные, американский эксперт предположил, что при создании «Охотника» конструкторы все-таки отдали приоритет незаметности в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.

Он пояснил, что истребителям, которые обладают сверхзвуковой скоростью и хорошей маневренностью, необходимо вертикальное хвостовое оперение.

Кроме того, автор статьи обратил внимание, что на снимках одного из истребителей Су-57 имеется изображение самолёта, построенного по схеме «летающее крыло». По мнению журналиста, это может означать возможность совместного применения «Охотников» с истребителями. Если это так, то Россия значительно усложнит задачу для американских военных.

Площадь «центрального горизонтального сечения» российского ударного беспилотника составляет около 97 квадратных метра, расстояние между передней и задними стойками шасси – около 6,1 метра. Внутренние отсеки позволяют нести авиабомбы осколочно-фугасного типа.

Ранее News.ru писал о том, что несмотря на привычные для российского военно-промышленного комплекса переносы сроков и срывы контрактов, разработка ударно-разведывательного дрона ОКБ Сухого, судя по всему, идёт по графику. Беспилотник проходит аэродромные испытания, весной, вероятно, состоится его первый полёт.


#россия #оружие #вооружение #Беспилотник
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