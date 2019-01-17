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Истребители МиГ-31БМ провели воздушный бой в стратосфере

Истребители МиГ-31БМ mil.ru

Истребители МиГ-31БМ

оружие [ версия для печати ]

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационного полка Центрального военного округа, который находится в Пермском крае, продемонстрировали свои боевые возможности.

По данным пресс-службы ЦВО, один из самолётов МиГ-31 выступил в роли нарушителя границы. В нижних слоях атмосферы на высоте примерно 15 тысяч метров имитировал незаконный сбор данных в российском воздушном пространстве.

«На перехват цели по тревоге был подняты два экипажа модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Экипажи действовали на сверхзвуковых скоростях — более 2800 километров в час, на высоте 18 тысяч метров. Для усложнения задачи лётчикам было поручено найти „нарушителя“ самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО», — рассказали в военном ведомстве.

Поиск и захват «противника» прошёл успешно. Завершились учения имитацией пуска ракет радиуса дальнего действия. Они достигли своей цели, несмотря на ответный противоракетный манёвр, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что новейшие многоцелевые истребители Су-35, изготовленные на заводе в Комсомольске-на-Амуре, прилетели на аэродром в Тверской области. По словам представителей пресс-службы Западного военного округа, перелет дальностью более девяти тысяч километров был совершён с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.


#россия #военные #ученые #истребители #МиГ-31 #ЦВО
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