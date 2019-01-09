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Новые истребители прибыли с завода на базу под Тверью

Многоцелевой истребитель Су-35 function.mil.ru

Многоцелевой истребитель Су-35

оружие [ версия для печати ]

Новейшие многоцелевые истребители Су-35, изготовленные на заводе в Комсомольске-на-Амуре, прилетели на аэродром в Тверской области.

По словам представителей пресс-службы Западного военного округа, перелет дальностью более девяти тысяч километров был совершён с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.

«В ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России», — заявили они.

Ранее News.ru писал о том, что французский истребитель «Мираж-2000» (Mirage 2000) исчез с радаров. Сигнал был потерян в 11:00 по парижскому времени (13:00 мск). В этот момент истребитель находился на востоке Франции, между департаментами Юра и Ду.


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