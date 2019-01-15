Югорские экстремалы хотят дойти на яхте до Антарктиды

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Группа путешественников-экстремалов из Нефтеюганска планирует совершить второе кругосветное плавание на собственноручно построенной яхте. В рамках похода они предполагают достичь Антарктиды.

Капитан яхты «Югра» Виктор Тюрихин рассказал, что экипаж ставит перед собой более жёсткие задачи по сравнению с первой кругосветкой. В частности, планируется прохождение через мыс Горн.

«Прорабатываем маршрут на Антарктиду. Если не будет поломок, то зайдем и туда», — цитирует его URA.RU.

По расчётам экстремалов, путешествие должно занять три года. Стартует кругосветка осенью в Средиземном море. Лето команда намерена посвятить тренировкам для подготовки к плаванию.

Ранее News.ru сообщал о планах известного российского путешественника Фёдора Конюхова совершить беспосадочный кругосветный перелёт на планере, работающем на солнечных батареях. Предполагается, что при скорости планера порядка 500 км/ч путешествие займет примерно пять дней. Реализовать свою идею Конюхов собирается в 2020 году.