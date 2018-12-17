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Власти Башкирии займутся аварийными подъездами

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Башкирские власти собираются отремонтировать все подъезды республики, признанные аварийными. Программа рассчитана на шесть лет, заявил исполняющий обязанности министра ЖКХ Михаил Киреев.

Всего в многоквартирных домах Башкортостана около 48,5 тысячи подобных помещений, пишет «Реальное время». В плачевном состоянии находится около 26 тысяч. На их восстановление до 2024 года планируется потратить около 6 миллиардов рублей.

В 2019 году республиканские власти займутся ремонтом более 4 тысяч подъездов. Там отремонтируют стены, полы, заменят окна, почтовые ящики, осветительные приборы, установят видеонаблюдение. На всё это уйдёт около миллиарда рублей. 

Средства будут выделены из республиканского и муниципального бюджетов — 98% от общей суммы. Остальные деньги выделят управляющие компании из средств собственников.

Ранее News.ru сообщал об отставке премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова. Возможным претендентом на вакантный пост источники называют Рината Баширова, являющегося на сегодняшний день замруководителя администрации главы субъекта Федерации.


#ЖКХ #башкирия
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