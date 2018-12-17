Власти Башкирии займутся аварийными подъездами

https://news.ru/storage/news/f1ded07d42eccd9493ce273aa1f69e25/3bf6124d-cc6c-41eb-a1ad-1aa4ad5e9de1_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Башкирские власти собираются отремонтировать все подъезды республики, признанные аварийными. Программа рассчитана на шесть лет, заявил исполняющий обязанности министра ЖКХ Михаил Киреев.

Всего в многоквартирных домах Башкортостана около 48,5 тысячи подобных помещений, пишет «Реальное время». В плачевном состоянии находится около 26 тысяч. На их восстановление до 2024 года планируется потратить около 6 миллиардов рублей.

В 2019 году республиканские власти займутся ремонтом более 4 тысяч подъездов. Там отремонтируют стены, полы, заменят окна, почтовые ящики, осветительные приборы, установят видеонаблюдение. На всё это уйдёт около миллиарда рублей.

Средства будут выделены из республиканского и муниципального бюджетов — 98% от общей суммы. Остальные деньги выделят управляющие компании из средств собственников.

Ранее News.ru сообщал об отставке премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова. Возможным претендентом на вакантный пост источники называют Рината Баширова, являющегося на сегодняшний день замруководителя администрации главы субъекта Федерации.