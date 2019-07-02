https://static.news.ru/photo/55110dfe-9c9c-11e9-9182-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Самое большое количество работающих пенсионеров живёт в Чукотском автономном округе. Такие данные содержатся в отчёте Росстата.

Там работает почти половина (43,2%) граждан, достигших границы трудоспособного возраста, это мужчины и женщины старше 60 и 55 лет соответственно. Далее в тройке лидеров — Ингушетия (41,7%) и Магаданская область (38%).

Среди регионов, где работающих пожилых людей больше трети, также Якутия (33,5%), Сахалинская область (33,2%) и Северная Осетия (32%).

Наименьшее число пенсионеров, которые остаются в трудовом строю, — в Адыгее (6,5%). Не торопятся работать и жители Тюменской области (12,4%), Башкирии (13,5%), Крыма и Саратовской области (по 13,6%).

В среднем продолжает трудиться каждый пятый (20,8%) пожилой россиянин.

С чем связаны такие показатели, подробнее читайте в материале News.ru, где о предпосылках к труду и отдыху в различных регионах рассказали эксперты.