https://static.news.ru/photo/2e4aef02-b8bf-11e9-8d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов призвал включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. С соответствующим предложением он обратился к министру ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам депутата, к нему неоднократно обращались граждане с жалобами на холод в квартирах, так как в июле и начале августа 2019 года погода оказалась не совсем летней.

Власов подчеркнул, что в таких случаях просто необходимо обогревать многоквартирные дома.

Счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан, — приводит обращение политика к Якушеву РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальный холод в России связан со стационарным циклоном, который находится над Уралом. По его словам, в ближайшие восемь—девять дней европейская часть страны будет находиться под действием этого явления.