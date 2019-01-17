Уральцы получили по два дополнительных яйца

Одна из уральских птицефабрик отрапортовала о готовности увеличить количество яиц в упаковке. Заявление сделано буквально на следующий день после обещания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который негативно высказался о девятках яиц и пообещал никогда не допустить подобного во вверенном ему регионе.
Уже с 21 января птицефабрика готова поставлять в фирменные магазины упаковки по 12 яиц. В дальнейшем могут начаться поставки и в торговые сети.
«Все заместители генерального директора по направлениям собрались и решили, что хотим это сделать», — цитирует «Интерфакс» заместителя гендиректора по маркетингу предприятия Наталию Кузьмину.
Пока что речь идёт о такой фасовке яиц категории С1, уточнили на предприятии.
16 января глава региона на волне общественных обсуждений девятка яиц пообещал не только сохранить по 10 штук в упаковках, но и позаботиться о выпуске их дюжинами. Уже на следующее утро он получил в подарок от местного производителя коробку с 12 яйцами, о чём с гордостью сообщил в своём аккаунте в Instagram.
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Вчера на пресс-конференции сказал, что в ответ на появление «девятка яиц» в Свердловской области наоборот будут продавать 12 яиц по цене 10. И наша «Рефтинская» птицефабрика выразила готовность запустить такую акцию. Уже сегодня утром прислали упаковку с 12 яйцами в подарок. «Рефтинская» будет продавать такие упаковки по стандартной цене десятка яиц в своих фирменных магазинах, это 11 городов области. Цель — поддержка населения. Убытка у фабрики от этого не будет, хотя и прибыли она не получит. Но это тот случай, когда нужно думать не только о заработке.
«Убытка у фабрики от этого не будет, хотя и прибыли она не получит», — написал Евгений Куйвашев.
Ранее, как сообщал News.ru, общественность обратила внимание на девятки яиц в российских магазинах. Представители предприятия-производителя при этом отметили, что в продаже такая фасовка находится уже давно и реализуется наравне с более привычными форматами — упаковками по 6, 10 или 30 яиц.
Тем не менее в Госдуме заговорили об идее ввести единый стандарт фасовки продуктов. Применительно к яйцам — только десятками.
Согласно данным Росстата, в 2018 году куриные яйца подорожали на 25,9%.