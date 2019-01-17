Уральцы получили по два дополнительных яйца

https://news.ru/storage/news/dbb248b045e2847e5eda2a2545b52e2b/e5f338be-4896-4a0f-bd49-5968ef0c8af8_850.jpg Peter Förster/Global Look Press

Одна из уральских птицефабрик отрапортовала о готовности увеличить количество яиц в упаковке. Заявление сделано буквально на следующий день после обещания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который негативно высказался о девятках яиц и пообещал никогда не допустить подобного во вверенном ему регионе.

Уже с 21 января птицефабрика готова поставлять в фирменные магазины упаковки по 12 яиц. В дальнейшем могут начаться поставки и в торговые сети.

«Все заместители генерального директора по направлениям собрались и решили, что хотим это сделать», — цитирует «Интерфакс» заместителя гендиректора по маркетингу предприятия Наталию Кузьмину.

Пока что речь идёт о такой фасовке яиц категории С1, уточнили на предприятии.

16 января глава региона на волне общественных обсуждений девятка яиц пообещал не только сохранить по 10 штук в упаковках, но и позаботиться о выпуске их дюжинами. Уже на следующее утро он получил в подарок от местного производителя коробку с 12 яйцами, о чём с гордостью сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Убытка у фабрики от этого не будет, хотя и прибыли она не получит», — написал Евгений Куйвашев.

Ранее, как сообщал News.ru, общественность обратила внимание на девятки яиц в российских магазинах. Представители предприятия-производителя при этом отметили, что в продаже такая фасовка находится уже давно и реализуется наравне с более привычными форматами — упаковками по 6, 10 или 30 яиц.

Тем не менее в Госдуме заговорили об идее ввести единый стандарт фасовки продуктов. Применительно к яйцам — только десятками.

Согласно данным Росстата, в 2018 году куриные яйца подорожали на 25,9%.