https://static.news.ru/photo/5192bc1c-9595-11e9-828e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в осквернении свыше 40 надгробных плит и крестов на кладбище села Красногорское в Удмуртии, сообщил инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД республики Павел Шахторин.

По данным полиции, подозреваемым оказался 40-летний местный житель, инвалид 2-й группы с детства.

Он состоит на учёте в республиканской клинической больнице, — говорится в сообщении .

Мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением».

Ранее News.ru писал, что могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.