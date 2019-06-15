https://static.news.ru/photo/ba75c2c4-903b-11e9-a917-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Schekinov Alexey/commons.wikimedia.org

Недорогие чёрные таблетки, превратившиеся в последнее время в панацею, действительно обладают полезными свойствами. Но лечат далеко не от всего, что им приписывается, объясняют учёные. А модные в последнее время хлеб, коктейли, мороженое и даже конфеты с добавлением активированного угля бессмысленны.

Препарат делают из древесного угля, торфа, кожуры орехов путём выжигания в бескислородной среде и активируют пропусканием водяного пара при очень высоких температурах.

Благодаря этому таблетки получают всасывающие свойства и способны очистить кишечник при интоксикации. Однако нельзя забывать, что вместе с вредными веществами уходит всё полезное — включая микрофлору и витамины.

Поэтому при использовании активированного угля важно правильно рассчитать дозу (обычно одна таблетка на десять килограммов веса). Кроме того, нужно принимать препарат за час или два до еды и обязательно пить много воды.

В противном случае можно заработать обострения язвенной болезни, запоры, обезвоживание и острые дефицитные состояния, предупреждает врач-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева. Однако активированный уголь как предустановленная добавка к пище пользы не принесёт.

Говорить о дополнительной «пользе» такой еды сложно, весь свой сорбирующий запас уголь уже реализовал, собрав компоненты продукта. Вреда, вероятно, тоже нет, учитывая совсем небольшую дозировку, если конечно, угольный коктейль и чёрный хлеб не ежедневная и основная пища, — приводит РИА Новости слова Пугачевой.

Ранее социологи озвучили данные опроса общественного мнения, посвящённого гомеопатическим препаратам. Выяснилось: россияне позитивно относятся к этому способу лечения заболеваний.

Более того, гомеопатию поддерживают некоторые депутаты Госдумы и врачи. Например, педиатры считают, что нет более эффективного способа лечения болезненного прорезывания зубов.

Другая часть медицинского сообщества в гомеопатию не верит. Они считают такие препараты неэффективными, а положительные результаты от лечения ими объясняют эффектом плацебо. News.ru собрал все «за» и «против» в специальном материале.