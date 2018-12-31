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Тысячи жителей Самары остались без тепла

МЧС России

общество [ версия для печати ]

Авария на трубопроводах оставила без отопления более восьми тысяч жителей Самары. В городе сейчас минус 16 градусов.

«В результате аварии без теплоснабжения остались потребители 60 жилых многоквартирных домов (8400 человек, из них 1509 детей) и 9 социально-значимых объектов (5 медицинских учреждений (поликлиники) и 4 учебных заведения)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Там отмечается, что на месте работает аварийная бригада в составе 17 человек и 10 единиц техники. Восстановить теплоснабжение планируется в 22:00 по местному времени.

Ранее News.ru писал, что Минэнерго РФ заявило о массовом сбое на энергосетях в Чечне. Без света в итоге остались более сотни тысяч человек


#авария #трубопровод #самара
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