Тысячи жителей Самары остались без тепла

https://news.ru/storage/news/5a0b8c500db66f01ead99754b9e1f519/2c1d1c8e-4fab-42d4-a4c9-6d1be281a70b_850.jpg МЧС России

Авария на трубопроводах оставила без отопления более восьми тысяч жителей Самары. В городе сейчас минус 16 градусов.

«В результате аварии без теплоснабжения остались потребители 60 жилых многоквартирных домов (8400 человек, из них 1509 детей) и 9 социально-значимых объектов (5 медицинских учреждений (поликлиники) и 4 учебных заведения)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Там отмечается, что на месте работает аварийная бригада в составе 17 человек и 10 единиц техники. Восстановить теплоснабжение планируется в 22:00 по местному времени.

Ранее News.ru писал, что Минэнерго РФ заявило о массовом сбое на энергосетях в Чечне. Без света в итоге остались более сотни тысяч человек.