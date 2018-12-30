Более ста тысяч человек остались без света в Чечне

Минэнерго РФ заявило о массовом сбое на энергосетях в Чечне. Без света в итоге остались более сотни тысяч человек.
«В 15:36 действием защит отключились ВЛ 110 кВ „Плиево — Самашки“ и „Самашки — ГРП-110“ (ДЗО ПАО „Россети“ — АО „Чеченэнерго“) с неуспешными автоматическими повторными включениями. Обесточена ПС 110 кВ „Самашки“», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
22 декабря проблемы с электричеством возникли в Бурятии. Тогда без света остались свыше 10 населённых пунктов Баунтовского района, писал News.ru.