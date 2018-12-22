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Транспортники Пскова выходят на митинг

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Работники общественного транспорта Пскова выйдут 22 декабря на митинг в защиту предприятия «Псковпассажиравтотранс». На улицу трудящихся заставили выйти задержки зарплаты, попытка реструктуризации компании без согласия коллектива, а также отсутствие диалога с администрацией.

Участники митинга намерены потребовать от главы региона Михаила Ведерникова обеспечить своевременную и полную выплату заработка, а также не допустить банкротства предприятия и перехода его в частные руки, пишет профсоюзная газета «Солидарность».

«Государственные транспортные предприятия — это социально значимые объекты. В их стабильной работе заинтересованы не только работники, но и все жители региона. Однако, добиться нормальной деятельности предприятия у действующей администрации „Псковпассажиравтотранса“ не выходит. Долги по зарплате погасили частично и лишь под угрозой акции протеста. При этом ведутся разговоры о, по сути, реструктуризации предприятия, замене действующего автопарка на непонятные маршрутные такси, управлять которыми будут какие-то люди, до этого на предприятии не работавшие», — заявила в интервью изданию глава регионального совета профсоюзов Ульяна Михайлова:

По её словам, исходя из опыта других регионов, предпринимаемые меры не пойдёт на пользу транспортной отрасли Пскова.

«Действующие работники предприятия могут лишиться рабочих мест. Жители города и региона — качественных транспортных услуг. А сам регион — существенной части налогов, так как переход транспортной компании в частные руки практически всегда приводит к выработке серых схем, что в отношении зарплат, что в отношении выплат в соцфонды, налоговых сборов», — подчеркнула Михайлова.

По её прогнозам, митинг соберёт несколько сотен человек.

Накануне в городе Орске Оренбургской области прошли сразу две акции с участием работников Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ). Часть сотрудников предприятия вышла на митинг. Другие отправились на встречу с мэром города Андреем Одинцовым, руководством завода и представителями Центра занятости населения. В митинге приняло участие более 400 человек. Примерно столько же рабочих пришли на встречу с мэром, пишет РИА56.

Как писал News.ru, СК завёл уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ЮУМЗ. До этого коллектив предприятия обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. В отрытом обращении рабочие попросили проявить главу государства личное участие в решении проблемы завода.


#митинг #зарплата #оренбургскаяобласть #транспорт #Псков #рабочие
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