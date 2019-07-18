https://static.news.ru/photo/d531ef76-a93f-11e9-83ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Страховые компании покроют всего чуть более 1% ущерба от паводка в Иркутской области, в основном из-за того, что люди из-за невысоких доходов неохотно страхуют своё жильё.

Клиенты страховых компаний, пострадавшие от наводнения, потребовали компенсации ущерба примерно на 350 миллионов рублей. Эта сумма соответствует чуть более 1% от общего ущерба региона от наводнения, оцененного губернатором более чем в 31 миллиард рублей, — сообщает РБК , опираясь на данные, которые изданию предоставили «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Сбербанк Страхование», СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование» и «Согласие».

К настоящему времени страховщики уже выплатили пострадавшим около 176,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщал News.ru, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Вместе с тем сотни местных жителей вынуждены через суд доказывать факт проживания в зоне наводнения. В основном это люди, не имевшие регистрации по месту жительства, поэтому отстаивать свои права на помощь от государства они могут только таким образом.