СПЧ призвал решить вопрос об охране экипажей морских судов

https://news.ru/storage/news/dba7d5a3d5f774a9f2db024cef22d387/f6b17131-71ac-4380-89c3-665001a2c590_850.jpg Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похищение пиратами российских моряков с судна MSC Mandy в Гвинейском заливе прокомментировал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Он отметил, что подобного рода инциденты не впервые происходят в данном регионе. Однако вопрос о наличии вооружённой охраны на морских судах так и не решён, хотя поднимался неоднократно.

«Поэтому, я думаю, на будущее нужно, так сказать, подумать об этих мерах», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Брод подчеркнул, что для освобождения моряков необходимо приложить все усилия. Кроме того, следует привлечь к инциденту внимание международных правозащитных организаций.

Ранее News.ru сообщил о том, что шестеро похищенных россиян могут быть освобождены в течение двух-трёх недель. По мнению эксперта морского права Михаила Войтенко, для этого судовладельцу необходимо проявить активность и дипломатично провести переговоры с пиратами.