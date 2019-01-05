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СПЧ призвал решить вопрос об охране экипажей морских судов

Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Похищение пиратами российских моряков с судна MSC Mandy в Гвинейском заливе прокомментировал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Он отметил, что подобного рода инциденты не впервые происходят в данном регионе. Однако вопрос о наличии вооружённой охраны на морских судах так и не решён, хотя поднимался неоднократно.

«Поэтому, я думаю, на будущее нужно, так сказать, подумать об этих мерах», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Брод подчеркнул, что для освобождения моряков необходимо приложить все усилия. Кроме того, следует привлечь к инциденту внимание международных правозащитных организаций.

Ранее News.ru сообщил о том, что шестеро похищенных россиян могут быть освобождены в течение двух-трёх недель. По мнению эксперта морского права Михаила Войтенко, для этого судовладельцу необходимо проявить активность и дипломатично провести переговоры с пиратами.


#Пираты #спч #моряки #Бенин
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