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Сильная метель ожидается в Москве

Иванко Игорь/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Синоптики предупредили, что в столице ожидается метель, гололёд, снег и ветер с порывами до 12−17 м/с. Такая погода сохранится до 15 часов 2 января. 

Главное управление МЧС по Москве посоветовало автолюбителям снизить скорость движения, передаёт АГН «Москва». Также им рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди едущими машинами.

Как сообщал ранее News.ru, 31 декабря Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей города об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе жёлтый уровень опасности.


#москва #погода #метель
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