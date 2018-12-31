USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent53.94 $ Bitcoin3,815.73 $
МОСКВА-3°C14:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Сильный ветер может испортить москвичам новогодние праздники

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.

Порывы ветра в первые дни января могут достигать 17 м/с. Ветер ожидается южный, юго-восточный, пишет ТАСС.

Днём 31 декабря будет до минус 4 градусов, облачно и небольшой снег. Водителей призывают быть внимательными за рулём.

Ранее News.ru сообщал о просьбе орнитологов не наливать домашним птицам спиртное. Они теряют ориентацию в пространстве и просто падают. Заставлять крылатых питомцев курить тоже не стоит, потому что пернатые не умеют затягиваться.


#москва #погода #новыйгод
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
новый год 20:19, 30 декабря 2018
Ухудшение погоды ожидает москвичей в последний день года
общество 07:31, 26 декабря 2018
Погода вновь «порадует» москвичей гололедицей и снегом
Лента новостей
общество 13:59
Медведев выразил соболезования в связи со взрывом газа на Урале
происшествия 13:59
Число пострадавших при взрыве в Магнитогорске возросло
общество 13:58
Посол Британии заговорил по-русски в честь Нового года
происшествия 13:53
Подозреваемый спрятал тело клиентки BlaBlaCar в лесу
в мире 13:51
Экс-главу Nissan Карлоса Гона «угостят» перед допросом
Другие новости
общество 13:59
Медведев выразил соболезования в связи со взрывом газа на Урале
общество 13:58
Посол Британии заговорил по-русски в честь Нового года
новый год 13:39
Кружки по интересам для бездомных организуют в Москве
общество 13:27
Обратный отсчёт до Нового года запустили в метро Москвы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top