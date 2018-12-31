Сильный ветер может испортить москвичам новогодние праздники

https://news.ru/storage/news/11e2fb0eaba869b5675dd5a6f2fc95e8/952762c9-037c-43e2-8c31-50c793be9f7a_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.

Порывы ветра в первые дни января могут достигать 17 м/с. Ветер ожидается южный, юго-восточный, пишет ТАСС.

Днём 31 декабря будет до минус 4 градусов, облачно и небольшой снег. Водителей призывают быть внимательными за рулём.

Ранее News.ru сообщал о просьбе орнитологов не наливать домашним птицам спиртное. Они теряют ориентацию в пространстве и просто падают. Заставлять крылатых питомцев курить тоже не стоит, потому что пернатые не умеют затягиваться.