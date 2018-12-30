Орнитологи посоветовали птицам в Новый год не наливать

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В преддверии новогодних праздников орнитологи дали совет хозяевам попугайчиков и прочих домашних птиц — пернатым спиртное не наливать и курить им не давать.

«Вино удовольствия птицам не принесёт, потому что для них наш кайф — не кайф. Они теряют ориентацию в пространстве и просто падают», — сообщил АГН «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Заставлять птиц курить тоже не стоит, потому что они не умеют затягиваться.

Ранее News.ru писал, что пьяные снегири и свиристели наводнили Москву. Они летают навеселе, устраивают «разборки» с хохлатыми сородичами и засыпают на лету. По словам биологов, причиной стали перепады температур, которые наблюдались в столице в последнее время. Из-за этого ягоды рябины, которыми лакомятся пернатые, успели забродить прямо на ветках. А организм птиц неспособен переваривать алкоголь. Отключившихся птиц на улицах подбирают сердобольные граждане. Однако этого делать не нужно, советуют орнитологи Биологического музея имени К.А. Тимирязева. Они рекомендуют не забирать крылатых алкоголиков домой, а переносить в какое-нибудь укромное место в коробке.