Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила в каких случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Так, например, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы предприятия, то сотрудник может остаться без отдыха. При этом перенос отпуска на следующий год возможен только с личного согласия работника.
В этом случае, как поясняет
Кроме того, россиян на законных основаниях могут отозвать из отпуска. При этом основания работодатель может определить самостоятельно, так как в законодательстве они не указаны. В этом случае неиспользованную часть отпуска сотруднику обязаны предоставить в другое удобное для него время.
Вместе с тем отказ работодателя в предоставлении ежегодного отпуска в течение двух лет подряд является грубым нарушением.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты Федеральной службы по труду и занятости объяснили россиянам, как правильно оформить отпуск. Работодатель не имеет права без согласия работника разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Кроме того, включать выходные дни в отпуск необязательно. Данные вопросы должны решаться только по согласованию сторон.