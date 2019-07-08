https://static.news.ru/photo/44fcf39a-8961-11e9-a6e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила в каких случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Так, например, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы предприятия, то сотрудник может остаться без отдыха. При этом перенос отпуска на следующий год возможен только с личного согласия работника.

В этом случае, как поясняет «Российская газета» , отложенный отпуск необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Кроме того, россиян на законных основаниях могут отозвать из отпуска. При этом основания работодатель может определить самостоятельно, так как в законодательстве они не указаны. В этом случае неиспользованную часть отпуска сотруднику обязаны предоставить в другое удобное для него время.

Вместе с тем отказ работодателя в предоставлении ежегодного отпуска в течение двух лет подряд является грубым нарушением.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Федеральной службы по труду и занятости объяснили россиянам, как правильно оформить отпуск. Работодатель не имеет права без согласия работника разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Кроме того, включать выходные дни в отпуск необязательно. Данные вопросы должны решаться только по согласованию сторон.