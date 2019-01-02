Россияне выиграли миллиард в новогоднем «Русском лото»

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Два жителя России стали победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото», в котором был разыгран 1 млрд рублей. Каждый из победителей забрал себе по 500 млн рублей.

Известно, что счастливчики — жители Свердловской и Ленинградской областей. Они потратили на билеты по 150 рублей.

Кроме миллиарда были разыграны 150 призов по миллиону рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что рождественский джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $44,2 млн (60 млн канадских долларов) был разыгран в Канаде. Счастливый билет был продан в провинции Онтарио. В лотерею были также разыграны 20 из 48 так называемых утешительных призов в размере 1 млн канадских долларов (более $740 тыс.).