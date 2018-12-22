Канадец выиграл миллионы в национальной лотерее

Рождественский джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $44,2 млн (60 млн канадских долларов) был разыгран в Канаде. Счастливый билет был продан в провинции Онтарио.
В лотерею были также разыграны 20 из 48 так называемых «утешительных призов» в размере 1 млн канадских долларов (более $740 тыс.).
Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что житель Республики Башкортостан выиграл суперприз лотереи «Зодиак» и стал миллионером. Мужчина потратил на покупку билета «Столото» в розничной точке 50 рублей, а сумма выигрыша составила 1,179 млн рублей.