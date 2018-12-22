USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,901.06 $
МОСКВА-6°C21:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Канадец выиграл миллионы в национальной лотерее

twitter.com/KevinFrankish

в мире [ версия для печати ]

Рождественский джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $44,2 млн (60 млн канадских долларов) был разыгран в Канаде. Счастливый билет был продан в провинции Онтарио.

В лотерею были также разыграны 20 из 48 так называемых «утешительных призов» в размере 1 млн канадских долларов (более $740 тыс.).

Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что житель Республики Башкортостан выиграл суперприз лотереи «Зодиак» и стал миллионером. Мужчина потратил на покупку билета «Столото» в розничной точке 50 рублей, а сумма выигрыша составила 1,179 млн рублей.


#канада #лотерея #джекпот
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 08:45, 11 декабря 2018
Lamborghini папы римского разыграют в лотерее
в мире 16:49, 17 ноября 2018
Житель Бельгии выиграл в лотерею десятки миллионов
в мире 07:21, 24 октября 2018
В американской лотерее разыграли рекордный джекпот
Лента новостей
спорт 20:58
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
происшествия 20:47
Актриса Швыдкова госпитализирована в Москве
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
спорт 20:43
Загитова дважды упала на чемпионате России
шоу-бизнес 20:34
Мамаев согласился на все условия жены
культура 20:33
Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
Другие новости
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top