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Несколько процентов отдыхающих отказываются платить курортный сбор за пребывание в Краснодарском крае. Они начали получать квитанции на оплату штрафа в пять тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителя организации, причины уклонения у всех разные. Кто-то имеет принципиальную позицию, так как считают сбор несправедливым. Другие просто забывают, передаёт « Интерфакс ».

Как показывает практика, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания, — отметил собеседник журналистов.

По его словам, некоторые гостиницы не обращаются в правоохранительные органы, однако действительно «наглых» туристов с большой вероятностью вносят в «чёрный список».

Кроме того, иногда возникают конфликты с льготными категориями отдыхающих, так как они освобождены от уплаты налога. Люди не могут предъявить документ, подтверждающий свой статус, и требует поверить на слово или «проверить по базе».

Курортный сбор в настоящий момент составляет 10 рублей за ночь. В качестве эксперимента он введён в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех населённых пунктах Туапсинского района.

Ранее News.ru сообщал, что Крым полностью откажется от участия в эксперименте по курортному сбору. Федеральные ведомства готовят соответствующие законопроекты для внесения в Госдуму. Такое решение было принято в связи с многочисленными заявлениями участников туристического рынка. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.