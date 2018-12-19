Профсоюз журналистов осудил законопроекты сенатора Клишаса

https://news.ru/storage/news/6cde7f174c9f850ec3f01fc10f469887/0348861d-95ae-4bb9-89ef-cd949ef7ce70_850.jpg Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

Законопроекты о «неуважении к государству» и о «недостоверной информации», внесённые сенатором Андреем Клишасом, являются серьёзным ударом по свободе слова в России. Об этом говорится в заявлении, распространённом профсоюзом журналистов и работников СМИ.

«Правозащитники и юристы отмечают, что в случае принятия предлагаемые законопроекты станут ещё одним ударом по свободе слова в России. Они сузят возможности для общественной критики властей, ослабят независимые СМИ, укрепят цензуру и атмосферу страха в стране», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале профсоюза.

В объединении работников СМИ подчеркнули, что инициативы сенатора Клишаса «полностью вписываются в русло общей политики репрессий и ограничений свободы слова в условиях политической нестабильности в России и мире».

«И хотя предлагаемые меры вряд ли помогут властям защитить себя от массового недовольства и протестов, в результате их утверждения и применения пострадают конкретные люди — в первую очередь журналисты и активисты», — говорится в заявлении.

Профсоюз предлагает запустить широкую общественную кампанию в защиту свободы слова.

«Эта кампания будет нацелена на недопущение принятия новых репрессивных законов, отмену старых, гарантии свобод СМИ и прав журналистов и обеспечение действенного общественного контроля над любыми органами, которые способны прямо или косвенно ограничивать свободу слова или каким-либо образом давить на журналистов», — отметили в организации.

Как писал News.ru, 12 декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полпред верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас внёс два законопроекта.

Первый подразумевает запрет на распространение в СМИ и Интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». В качестве наказания предлагается взимать штраф в размере от 3 тысяч до 1 млн рублей. Размер штрафа зависит от того, кто именно нарушил закон. Второй проект закона устанавливает ответственность за «выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти». Наказанием нарушителям послужит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.