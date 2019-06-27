https://static.news.ru/photo/da3de1d8-98db-11e9-8368-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Гражданам России теперь будет проще подтвердить инвалидность. Для этого не нужно будет подавать документы – все данные объединят в единую электронную базу. А зарегистрировать автомобиль для бесплатной парковки можно будет через портал госуслуг. Соответствующий закон принят Госдумой во втором чтении.

Он предполагает создание «Федерального реестра инвалидов», в котором будут храниться данные о людях с ограниченными возможностями. Недостающий документ можно будет отправить в электронном виде.

После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию, – цитирует телеканал « 360 » спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Предположительно, закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Ранее News.ru писал, что в Госдуму внесён законопроект, предлагающий создание в России института социального помощника. Согласно документу, родственники и близкие люди инвалидов и престарелых смогут оказывать им медико-социальную помощь на договорной основе. Таким образом планируется снизить дефицит соцработников.