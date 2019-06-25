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Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий институт социальных помощников. Родственники и близкие инвалидов и престарелых смогут оказывать им медико-социальную помощь на договорной основе, и таким образом компенсировать дефицит соцработников.

Предлагается ввести в системе социального обслуживания нетрудоспособных граждан, нуждающихся в посторонней помощи, институт социального помощника, с которым муниципальной организацией социального обслуживания предполагается заключение трудового договора, — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Работа социальных помощников будет включаться в трудовой стаж, они будут обеспечены всем комплексом трудовых прав, включая оплачиваемый отпуск.

Как писал News.ru, в Министерстве труда сообщили о росте зарплат социальных работников с 12 000 рублей до 34 000. Так, в 2012 году работники социальной сферы получали в среднем 12 290 рублей, сейчас — втрое больше. В России насчитывается более 120 тыс. соцработников.