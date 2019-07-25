Министерство Внутренних Дел Российской Федерации организовало летний отдых на черноморском побережье для семей сотрудников ОВД, пострадавшим от наводнения районов Иркутской области.
Самолёт Росгвардии доставил 36 жителей Тулунского и Нижнеудинского районов, включая 24 ребёнка в Анапу. По прибытии в Краснодарский край они будут размещены на базе санатория МВД России «Юность» для прохождения реабилитации и лечения, говорится
Имеющиеся социальные гарантии и меры поддержки семей сотрудников позволили отдохнуть на Черном море 50 детям, их близким, а также ветеранам МВД России, оказавшимся в экстремальной ситуации, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Направленная ранее в это оздоровительное учреждение группа детей из Иркутской области вернулась домой в среду, 24 июля, а семеро подростков приняли решение остаться там ещё на некоторое время.
Президент России Владимир Путин дал две недели на проведение всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства РФ обеспечить «завершение в срок до 1 августа 2019 г. формирования списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа 2019 г. выплат им денежных средств в полном объеме», писал News.ru.