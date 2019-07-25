https://static.news.ru/photo/173973c4-aee7-11e9-b8d6-fa163e074e61_1024.jpg Анапа Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Министерство Внутренних Дел Российской Федерации организовало летний отдых на черноморском побережье для семей сотрудников ОВД, пострадавшим от наводнения районов Иркутской области.

Самолёт Росгвардии доставил 36 жителей Тулунского и Нижнеудинского районов, включая 24 ребёнка в Анапу. По прибытии в Краснодарский край они будут размещены на базе санатория МВД России «Юность» для прохождения реабилитации и лечения, говорится на сайте МВД .

Имеющиеся социальные гарантии и меры поддержки семей сотрудников позволили отдохнуть на Черном море 50 детям, их близким, а также ветеранам МВД России, оказавшимся в экстремальной ситуации, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Направленная ранее в это оздоровительное учреждение группа детей из Иркутской области вернулась домой в среду, 24 июля, а семеро подростков приняли решение остаться там ещё на некоторое время.

Президент России Владимир Путин дал две недели на проведение всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства РФ обеспечить «завершение в срок до 1 августа 2019 г. формирования списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа 2019 г. выплат им денежных средств в полном объеме», писал News.ru.