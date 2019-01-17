«Почта России» выбирает между пивом и лекарствами

«Почта России» задумалась о замене продажи пива в своих отделениях на реализацию медикаментов после заявления губернатора Мурманской области Марины Ковтун.
Руководитель региона, где почти в каждом третьем офисе оператора идёт торговля хмельными напитками, предложила главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой и гендиректору компании Николаю Подгузову заменить спиртное на лекарства, пишет РИА Новости.
«Мы обязательно проанализируем такую возможность при наличии соответствующего решения органов государственной власти», — заявили представители «Почты России».
Фотографии бутылок и банок разместили в Интернете жители Мурманска, добавляя саркастичные комментарии. Пользователи Сети «опасаются», что очереди на получение посылок заполонят местные любители выпить.
Ранее News.ru сообщал об инициативе почтового оператора взимать пошлины с клиентов онлайн-магазинов. Соответствующий пилотный проект стартовал 9 января.