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«Почта России» выбирает между пивом и лекарствами

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

«Почта России» задумалась о замене продажи пива в своих отделениях на реализацию медикаментов после заявления губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Руководитель региона, где почти в каждом третьем офисе оператора идёт торговля хмельными напитками, предложила главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой и гендиректору компании Николаю Подгузову заменить спиртное на лекарства, пишет РИА Новости.

«Мы обязательно проанализируем такую возможность при наличии соответствующего решения органов государственной власти», — заявили представители «Почты России».

Фотографии бутылок и банок разместили в Интернете жители Мурманска, добавляя саркастичные комментарии. Пользователи Сети «опасаются», что очереди на получение посылок заполонят местные любители выпить.

Ранее News.ru сообщал об инициативе почтового оператора взимать пошлины с клиентов онлайн-магазинов. Соответствующий пилотный проект стартовал 9 января.


#пиво #ПОЧТАРОССИИ #мурманск #мурманскаяобласть
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