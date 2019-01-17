«Почта России» выбирает между пивом и лекарствами

https://news.ru/storage/news/3f030e8d05d868e951bca92eea69e1f9/db95ed31-ddc7-491e-8b18-c0c0c8979d49_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

«Почта России» задумалась о замене продажи пива в своих отделениях на реализацию медикаментов после заявления губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Руководитель региона, где почти в каждом третьем офисе оператора идёт торговля хмельными напитками, предложила главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой и гендиректору компании Николаю Подгузову заменить спиртное на лекарства, пишет РИА Новости.

«Мы обязательно проанализируем такую возможность при наличии соответствующего решения органов государственной власти», — заявили представители «Почты России».

Фотографии бутылок и банок разместили в Интернете жители Мурманска, добавляя саркастичные комментарии. Пользователи Сети «опасаются», что очереди на получение посылок заполонят местные любители выпить.

Ранее News.ru сообщал об инициативе почтового оператора взимать пошлины с клиентов онлайн-магазинов. Соответствующий пилотный проект стартовал 9 января.