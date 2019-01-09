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«Почта России» соберёт пошлины с клиентов онлайн-магазинов

Marsel Badykshin/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

«Почта России» будет удалённо взимать пошлины с россиян, купивших товары в иностранных онлайн-магазинах. Соответствующий пилотный проект стартует 9 января.

В то же время с начала 2019 года вдвое снижен беспошлинный порог для беспошлинных покупок, сделанных в течение месяца. Теперь он ограничен суммой в 500 евро. Как сообщает газета «Коммерсант», в пресс-службе «Почты России» не стали уточнять, на каких ретейлеров будет распространяться проект, однако выразили надежду на то, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

В соответствующем приказе Минфина РФ, который был опубликован 28 декабря, речь идёт об «уполномоченном» операторе почтовой связи, которым на текущий момент является только «Почта России». Однако в будущем этот статус могут получить и другие участники рынка, пояснили изданию в Минфине. Подразумевается, что уполномоченный оператор будет совершать таможенные операции с товарами, приобретёнными для личного пользования, от имени и по поручению покупателя. «Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы, туда будут направляться данные о каждом международном отправлении, включая и персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, приобретённых тем или иным покупателем в течение месяца. 

В то же время в «Почте России» рассказали, что пошлина будет оплачиваться покупателем при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина. Необходимое техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с ФТС, а процесс оплаты будет тем же, что и при оплате покупки банковской картой.

«Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях», — заявляют в «Почте России».

В случае если общая сумма товаров, заказанных в течение месяца, превышает сумму в 500 евро или общий вес заказов составляет более 31 кг, покупатель из РФ будет обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 года беспошлинный порог ограничат суммой в 200 евро, а применяться он будет к каждой отдельной посылке.


#пошлины #ФТС #ПОЧТАРОССИИ #клиенты
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